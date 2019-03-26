جواهر القاسمي تدعو لإدراج مكافحة الأمراض في سياسات التنمية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان أن الخطوة الأولى لمحاصرة الأمراض غير المعدية التي تهدد التنمية المستدامة هي إدراج سبل مكافحتها في سياسات التنمية بحيث تؤسس هذه السبل لخطط وطنية وعالمية عامة تتشارك فيها المؤسسات الطبية والأكاديمية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمة لسموها ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للأمراض غير المعدية للأطفال واليافعين الذي تستضيفه الشارقة.

من جهة أخرى، وفي رسالة مسجلة لسموها تم بثها خلال حفل نظمته مؤسسة القلب الكبير أمس الأول في قصر السيف، أكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن العمل الإنساني الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير ينطلق من الحق الطبيعي لكل إنسان في العيش الكريم والوصول إلى ما يحتاجه من غذاء ومأوى وعلاج وتعليم واستقرار اجتماعي وفي حقه في العمل والإنتاج والشراكة وفي الشعور بالانتماء للمجتمع وللهوية الإنسانية أُسوةً بِغَيره ومن دون تهميش أو استثناء.