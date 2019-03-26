قيادة الإمارات حريصة على الصفوف الأولى عالمياً

المصدر: عجمان - وام

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس فعاليات معرض «مستقبل البناء» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان بمشاركة 52 جهة من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في البناء والتشييد والنقل والمواصلات تستعرض أحدث الوسائل والمنتجات المستخدمة في بناء المدن المستدامة.

وقال سموه عقب الجولة التفقدية إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة عجمان خاصة تحرص دائماً على دعم مثل تلك المعارض وتسعى جاهدة لرعاية كل الفعاليات للارتقاء في كافة القطاعات ومختلف مجالاتها خاصة في مجال التعمير والبناء والنقل والمواصلات للوصول إلى الصفوف الأولى مع أرقى دول العالم في هذا المجال، مشيراً إلى أن المستقبل يصنعه رجال الاقتصاد والمؤهلون والمبدعون والمهندسون وأصحاب المهن المختلفة للانطلاق في رحاب التطور والتقدم والرقي.

امكانيات

ويهدف المعرض - الذي يستمر لثلاثة أيام في «بافيليون مارينا 1» بمنطقة الزوراء - إلى استغلال الإمكانيات الضخمة لأسواق قطاع مواد البناء والتشييد من خلال توفير خيارات جديدة ومتعددة أمام شركات القطاع الخاص بالدولة وإيجاد فرص لمنتجي وتجار مواد البناء والتشييد من الخارج للدخول إلى أسواقها والاستفادة من الفرص المتاحة.

حضر مراسم الافتتاح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وعبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وأصحاب وملاك العقارات والمطورين وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن استضافة المعارض العالمية المتخصصة تساهم في دعم الاقتصاد وقطاعات البناء والتطوير العقاري والتشييد والنقل والمواصلات من خلال استقطاب شركات محلية رائدة إلى جانب الشركات العالمية بهدف إيجاد مظلة تدعم الشراكة وتبادل الخبرات بين كافة الجهات وزوار المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر ذا أهمية خاصة لإمارة عجمان في ظل مساهمة قطاع التشييد والبناء.

خبرات

وأشار سموه إلى أن مثل هذه المعارض تلعب دوراً أساسياً في تبادل الخبرات ما بين الشركات المحلية والعالمية وتحفيز قطاع التشييد والبناء على تبني أحدث الطرق المعاصرة في عالم البناء والنقل والمواصلات كما أنها فرصة رائدة لأصحاب الشركات والمطورين العقاريين وملاك العقارات للتعرف على آخر مستجدات قطاع البناء والتشييد لاسيما في ظل تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الضخمة.