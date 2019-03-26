حمدان بن راشد: الاستثمار في القطاع الصحي يعزز مكانة دبي

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن الاستثمار المحلي في القطاع الصحي يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية ويدعم سياسة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في التركيز على الإنسان كونه الثروة الحقيقية لبلدنا والمحرك الأساسي للتنمية والنهوض بمجتمعنا ومؤسساتنا إلى مستويات عالمية من السعادة والتميز والعطاء.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أمس مستشفى «كينغز كوليدج لندن دبي هيلز».

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمستشفى تجول سموه والحضور في مختلف أقسام المستشفى الذي تصل سعته إلى مئة سرير وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة حيث اطلع سموه على التخصصات الطبية والعلاجية المتوافرة في المستشفى واستمع إلى شرح حول مهام ووظيفة كل قسم قدمه مدير المستشفى والمسؤولون عن هذه الأقسام.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بفكرة إنشاء هذا الصرح الطبي المتميز والذي يوفر أرقى معايير الطبابة والعلاج والرعاية الصحية المتكاملة لمرضاه من خلال كادر طبي وتمريضي متمرس ومعدات طبية متطورة تتواكب وتقنيات العصر الحديث.

وبارك سموه لأحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة المستشفى ومؤسسه هذا الإنجاز الحضاري المتقدم وتمنى للمستشفى النجاح في تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لمن يحتاجها والإسهام في تحديث خدمات الرعاية الصحية بكل ألوانها وتخصصاتها.

يذكر أن المستشفى الصرح الذي بلغت تكلفته الإجمالية قرابة 500 مليون درهم أقيم على مساحة تقدر بنحو 23 ألف متر مربع ويضم معظم التخصصات الطبية ومنها طب الأطفال وأمراض القلب وجراحة العظام والمفاصل والنساء والتوليد ويقدم مسارات طبية متكاملة بالتعاون مع مستشفى «كينغز لندن» في علاج أمراض الكبد المزمنة وطب الأجنة وأمراض الدم وغيرها.

حضر حفل الافتتاح مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي ومعالي حميد محمد عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي إلى جانب عدد من أعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية في الدولة وحشد من الأطباء والضيوف.