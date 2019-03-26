طقس مغبر وغائم جزئياً وفرصة لسقوط أمطار اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً تدريجياً بعد الظهر والمساء، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تصبح شمالية غربية ليلاً، ونشطة السرعة وقوية أحياناً وخاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

انخفاض الحرارة

كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وسادت الأجواء المغبرة أمس أغلب مناطق الدولة بفعل الرياح الجنوبية الشرقية، والشمالية الشرقية النشطة التي وصلت سرعتها إلى نحو 50 كيلومتراً في الساعة على اليابسة والمحملة بالغبار والأتربة، وأدت إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 1700 متر في سويحان والمناطق المكشوفة، كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة وخصوصاً على البحر وبعض الجزر والمناطق الشمالية.

أمطار

واستمر البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ووصل ارتفاع الموج إلى 11 قدماً في العمق وذلك بفعل السحب الركامية والرياح الشمالية الشرقية النشطة. وشهدت أمس مناطق عدة سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة في الوقن والطوية والشويب ومناطق أخرى في العين ومدينة خليفة والشهامة والمصفح والمفرق ومدينة أبوظبي، كما سقطت أمطار متوسطة على جزيرة دلما والرويس والسلع في منطقة الظفرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي المرتبطة بالتقلبات الجوية مع بداية فصل الربيع حيث تتأثر بمنخفض جوي سطحي ممتد من جنوبي الجزيرة العربية مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي من جهة الغرب عملا على تحرّك تشكيلات السحب من وسط وجنوبي المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة.

وجدد المركز أمس تحذيراته بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية، بسبب الأمطار أو تدني الرؤية بسبب الغبار العلق في الجو وتجنب خروج المرضى الذين يعانون نوبات تنفسية إلا للضرورة.