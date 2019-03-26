«الإمارات للفضاء» تدرس تسيير رحلات سياحية فضائية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم وصفتها بـ«التاريخية» مع شركتي «فيرجن جالاكتيك» و«ذا سبيس شيب كومباني»، لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في إطلاق رحلات فضائية لأغراض علمية وتكنولوجية وتعليمية، ودراسة فرص تسيير رحلات سياحية فضائية من دولة الإمارات في المستقبل.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء في اجتماعاتها الدورية على هامش فعاليات المؤتمر آخر مستجدات المشاريع الحالية والمستقبلية للدولة، وناقشت اللجنة أهمية وجود خطة لاستشراف مستقبل القطاع الفضائي لتعمل على دراسة الفرص المستقبلية التي يوفرها القطاع، بما يعزز الجاهزية المستقبلية ومرونة السياسات الفضائية والخطط الأخرى ذات الصلة.

توقيع

وتم توقيع مذكرة التفاهم مع «فيرجن جالاكتيك» و«ذا سبيس شيب كومباني»، خلال حفل رسمي على هامش المؤتمر، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وجورج وايتسايدز الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن جالاكتيك»، وممثلين عن شركة «ذا سبيس شيب كومباني»، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمهندسين لدى وكالة الإمارات للفضاء.

تواصل

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أهمية المشاريع التي تشرف عليها وكالة الإمارات للفضاء والتي سيجري تنفيذها على مدى السنوات المقبلة، كما أكد معاليه أهمية التواصل الفعال مع الجامعات الوطنية لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات قطاع الفضاء، إلى جانب التشديد على تأثيرها الحالي والمستقبلي المباشر على المشاريع الفضائية للدولة، مشيراً إلى تضاعف أعداد الطلبة المهتمين بدراسة المجالات ذات الصلة بالفضاء مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ونوه معاليه بأن المشاريع الفضائية لدولة الإمارات تهدف إلى محاولة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، خاصة على صعيد الأمن الغذائي والموارد المائية والتحديات المناخية وغيرها من المجالات.

تعزيز

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «ترتكز هذه الاتفاقية المهمة على علاقتنا طويلة الأمد مع شركة «فيرجن جالاكتيك»، كما تعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستُسهم في تعزيز قدرات القطاع بشكل كبير، والإسهام في تصنيع مركبات فضائية والبدء بتنفيذ عمليات محطة إطلاق المركبات الفضائية خلال السنوات القليلة المقبلة».

تطور

وقال جورج وايتسايدز الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن جالاكتيك» و«ذا سبيسشيب كومباني»: «نقدّر التزام دولة الإمارات في برنامجنا ونتطلع للعمل مع وكالة الإمارات للفضاء والشركاء المعنيين في الدولة، لتحقيق تطورات كبيرة في مجال علوم الجاذبية الصغرى».

وبموجب المذكرة، تعتزم الأطراف الموقّعة التخطيط لبناء «سبيس شيب تو»، ومركبة حاملة للطائرات لتشغيلها من دولة الإمارات، إضافة إلى وضع خطط تشغيلية للمركبات الفضائية في مطار العين بدولة الإمارات.

إنجازات

وأطلع الدكتور المهندس محمد الأحبابي أعضاء اللجنة الاستشارية على إنجازات الوكالة خلال العام الماضي إلى جانب آخر مستجدات المشاريع الفضائية على المستوى الوطني.

وتطرّق أعضاء اللجنة الاستشارية إلى تحديات قطاع التعليم في مجال الفضاء، واقترحوا أفكاراً لجذب اهتمام الجيل القادم وتأهيل الكوادر البشرية ضمن القطاع.

تحديثات

ناقشت اللجنة الاستشارية آخر التحديثات على وثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في الدولة من خلال طرح أفكارهم حول سبل استقطاب المستثمرين من دولة الإمارات والعالم إلى قطاع الفضاء والمساهمة في نموّه، حيث شدّدت على أهمية قوانين الفضاء والاستثمارات الفضائية .