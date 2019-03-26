300 مليون درهم لتعزيز الابتكار عبر مسابقات «إكس برايز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، توقيع اتفاقية شراكة بين حكومة أبوظبي ومؤسسة «إكس برايز» العالمية الرائدة في مجال المسابقات التحفيزية.

وذلك بهدف تسريع منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، عبر منصة للحلول المبتكرة تعمل على استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من القيادات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، وتعد هذه الاتفاقية الشراكة الحكومية الأكبر من نوعها بالنسبة للمؤسسة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم إطلاق سلسلة من مسابقات «إكس برايز أبوظبي» بهدف جمع أفضل المواهب الإماراتية والمبتكرين من جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تطوير حلول تساعد على مواجهة التحديات الملحة في العالم مثل نُدرة المياه، وكفاءة الطاقة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وآثار الشيخوخة، والمحافظة على البيئة.

وقد تم إطلاق الشراكة في إطار برنامج «غداً 21»، وتفوق ميزانية الجوائز الخاصة بمسابقات «إكس برايز أبوظبي» خلال السنوات الثلاث القادمة 300 مليون درهم إماراتي (81 مليون دولار)، وتعد الشراكة العالمية الأولى ضمن الميزانية البحث والتطوير التي تصل إلى 5.6 مليارات درهم والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتطوير منظومة البحث والتطوير بأبوظبي.

منارة للابتكار

وقد تم تطوير استراتيجية البحث والتطوير الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كمنارة للابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم.

وستكون جوائز المسابقات جزء رئيسي من الاستراتيجية، حيث يتم تصميم هذه المسابقات لجذب الخبراء من كافة الاختصاصات والقطاعات للعمل على إيجاد الحلول للتحديات الملحة في الإمارة والعالم. وتعد شراكة «إكس برايز أبوظبي» الإنجاز الأول لهذه الاستراتيجية.

وقد بدأ مكتب أبوظبي التنفيذي بتنفيذ خطط من شأنها إتاحة المجال لأصحاب أفضل الأفكار التي يتم طرحها ضمن مسابقة «إكس برايز أبوظبي» للاستفادة من فرص حاضنات الأعمال المحلية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك منصة HUB71 التي أطلقتها أبوظبي والمختصصة في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة والاستثمار فيها، بالشراكة مع أفضل الشركات التكنولوجية العالمية.

نظرة استشرافية

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، إن النظرة الاستشرافية بعيدة المدى لحكومة أبوظبي، وتركيزها على ريادة نهجها التنموي، يدفعها لاستباق التحديات، لتكون مساهماً رئيسياً، مع جميع الشركاء حول العالم، في طرح الحلول الملائمة لتلك التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأكثر أهمية على الساحة الدولية، مثل قضايا المناخ، وندرة المياه، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف سموه أن حكومة أبوظبي تتبع المسارات التي تتطلع إلى استشراف المستقبل، ولا شك أن التركيز على البحث والتطوير، يأتي في مقدمة تلك المسارات؛ لأنه يطرح التحديات بأبعادها كافة، ويسهم بتقديم حلول مبتكرة، يمتد أثرها الإيجابي خارج الحدود، الأمر الذي يضع أبوظبي بين أبرز الداعمين لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لقادم الأجيال.

وقال سموه: «تأتي هذه خطوة في سياق دعم البحث والتطوير والابتكارات، وسيتبعها عدة مبادرات حكومية بالتعاون مع أهم المؤسسات المتخصصة حول العالم، لتثبيت دعائم قوية تؤهل أبوظبي وبدعم من القيادة الرشيدة لتكون أهم منصات العالم في مجال الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الملحة حول العالم».

من جانبه، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي: «إننا إذ نتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي ستحققه الشراكة مع مؤسسة «إكس برايز» على مجتمعنا المحلي من خلال منح الفرصة للمواهب والعقول المتميزة في دولتنا، وتحفيز مؤسساتنا التعليمية من مدارس ثانوية وجامعات لكي تستفيد من أفكارها».

تحفيز الابتكار

من جانبه، قال بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «إكس برايز»: «إننا في غاية السعادة بهذه الشراكة التي تشكّل فرصة لتحفيز الابتكار في المنطقة، بالإضافة إلى تنويع وزيادة عدد المبتكرين الذين يشاركون في مسابقاتنا المستمرة بهدف تطوير حلول جديدة كلياً يستفيد منها العالم». وعلى مدار العقدين الماضيين، اضطلعت «إكس برايز» بدور محوري في تعزيز المشروعات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

فقد نجحت أولى مسابقات «إكس برايز» على الإطلاق، وهي «أنصاري إكس برايز» التي بلغت قيمتها 10 ملايين دولار للرحلات الفضائية دون المدارية، في لفت أنظار العالم. ويمكن للفرق الراغبة في المشاركة بالمسابقة التسجيل قبل 30 سبتمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني avatar.xprize.org.