وجوه إعلامية من الوطن العربي تشارك في تقديم حفل جوائز الصحافة العربية

المصدر: دبي-البيان

كشف نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء وجوه إعلامية بارزة، ستشارك في الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الصحافة العربية، وذلك خلال حفل يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور نخبة من أهم الرموز والقامات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية، من صناع القرار والخبراء، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

ومن أبرز الأسماء والوجوه الإعلامية التي ستقدم حفل الجائزة، لارا نبهان، من قناة العربية، والإعلامية نانسي نور من تلفزيون CBC إكسترا، والإعلامية ديانا فاخوري، من قناة إم تي في اللبنانية، والإعلامية سمية الشيخ، من مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامية ندى الشيباني، من شركة أبوظبي للإعلام.

وبهذه المناسبة، أكد جاسم الشمسي نائب مدير جائزة الصحافة العربية، أن مشاركة نخبة من الوجوه الإعلامية البارزة في الوطن العربي، في تقديم حفل جوائز الصحافة العربية، يشكل إضافة متميزة للحدث السنوي الخاص بتكريم الصحافيين العرب، وأعمالهم الرائدة.

وقال : إن قصيدة «فتنة الإرهاب»، من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستكون أبرز ملامح حفل تكريم الفائزين، ضمن الدورة الثامنة عشر للجائزة، المقرر إقامته، مساء غد، بقاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف أن هذه المشاركة تسهم بلا شك في إضفاء طابع متجدد ومشرق غير تقليدي على حفل توزيع الجوائز، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي، كما سيتم بث وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشر، على كافة المنصات الخاصة بمنتدى الإعلام العربية، ونادي دبي للصحافة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصيدة «فتنة الإرهاب»

تلخّص القصيدة التي ستشدو بها الفنانة التونسية لطيفة، ضمن ملحمة غنائية مصوّرة، حال المجتمعات والشعوب العالمية، وما صارت إليه في ظل الإرهاب وخطاب التطرف المنتشر مؤخراً، إذ يوجّه سموه، من خلال قصيدته وكلماتها القوية المعبّرة، رسالة تحذّر من التعصب والإرهاب، الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف، بجانب تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين شعوب وأديان العالم.

رسالة الجائزة

تنضوي «جائزة الصحافة العربية»، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتعد الأكبر والأشمل من نوعها عربياً، للاحتفاء بالصحافيين العرب، وتشجيعهم على الإبداع، من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم.

حفل سنوي

تكريم الفائزين يوم 28 مارس الجاري، سيعقد ضمن الحفل السنوي الكبير، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر لمنتدى الإعلام العربي، وهو محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية، والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، وتوزع الجوائز ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة والإعــلام العربي في المنطقة.