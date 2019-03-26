بلدية أبوظبي تعتمد مواصفات الألعاب الذكية وتعممها على جميع مشاريع الحدائق

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر تنسيق الحدائق والأماكن العامة الذي يستمر على مدار يومين في فندق ويستن في مدينة خليفة، وذلك برعاية ومشاركة بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية وتنظيم شركة (إيه سي إم) المملوكة من قبل الشركة الدولية للمعارض.

وأكد محمد عبد القادر الشاطري رئيس قسم الدراسات والمعايير في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المؤتمر، إلى أن البلدية اعتمدت مواصفات الالعاب الذكية عممتها على جميع مشاريع الحدائق الجديدة ومشاريع إعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات الترفيهية.

وأوضح أن البلدية تنفذ خطة خمسية تستهدف تنفيذ ما يقارب 66 حديقة و53 ساحات منطقة العاب في أبوظبي بحسب الخطة الخمسية المعتدة للبنية التحتية في أبوظبي، منها 26 مشروع رأسمالي و9 حدائق في مدينة خليفة، و4 حدائق و20 ساحة العاب في مدينة محمد بن زايد، وفي مدينة شخبوط 12 حديقة، بالإضافة إلى 34 حديقة و5 ساحات العاب في مناطق البر الرئيسي، و7 حدائق و29 ساحة العاب في جزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى 30 مشروع تجميل طبيعي في الحدائق.

مؤكدا أن المؤتمر يساهم في رفع التنمية المستدامة وإيجاد حلول مختلفة لتعزيز النمو العمراني، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المختلفة من خلال عرض الممارسات والأساليب الحديثة في الري والألعاب الذكية، إذ يعرض أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الحدائق العامة.

وأشار إلى أن بلدية مدينة أبوظبي تعمل على التحسين المستمر للمواصفات والمعايير الخاصة بالحدائق من خلال تطبيق وتبني الحلول الذكية مثل الألعاب الذكية والأثاث الذكي في الحدائق.

ويجمع المؤتمر المطورين والاستشاريين، والمهندسين المعماريين، ومستشاري المساحات الخضراء، ومناطق الألعاب، والمقاولين، ومسؤولي المرافق الترفيهية والعامة، بالإضافة إلى مزودي التجهيزات ومقدمي الحلول المتعلقة بالمساحات الطبيعية وأماكن اللعب، وإتاحة الفرصة أمامهم لترسيخ أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة بشأن تعزيز المشهد العمراني والحضاري للمدينة تجسيداً لجهود حكومة أبوظبي الرشيدة ورؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية في النمو العمراني المستدام وإنشاء مدن خضراء مستدامة.