وفد أردني يطّلع على أفضل الممارسات الحكومية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

استقبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفداً حكومياً من المملكة الأردنية الهاشمية يزور دولة الإمارات للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية، في إطار الشراكة بين دولة الإمارات والأردن لتحديث العمل الحكومي.

وهدفت الزيارة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، والتعرف إلى آلية عمل المسرعات الحكومية في دولة الإمارات للاستفادة منها في دعم فريق وحدة مسرعات العمل الحكومي في الأردن الذي تم تشكيله مؤخراً.

نموذج حكومي

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أهمية دعم الشراكات وتعزيز المعرفة الحكومية، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين الحكومات لتحديث وتطوير مناهج وأدوات العمل الحكومي، ما يجسد رؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات في تصميم وبناء نموذج عربي مبتكر يقوم على التنمية المستدامة والتطوير المستمر.

وقال النقبي، إن فرق العمل المشتركة من الجانبين الإماراتي والأردني تعمل بروح الفريق الواحد لبناء شراكة معرفية فاعلة تسهم في تسريع وتيرة العمل الحكومي، وتدعم تطوير برامج حكومية ترسم مستقبل الخدمات، وتحقق أفضل مستويات الكفاءة والتميّز.

تجربة المسرعات

واطلع الوفد الأردني خلال الزيارة على أفضل الممارسات في مقر المسرعات الحكومية، وشارك في عدد من الورش التفاعلية، واستمع إلى شرح من هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حول «نموذج التفاعل وإدارة علاقات الجهات المشاركة في تحدي الـ 100 يوم، وكيفية تصميم هيكل تنظيمي لوحدة المسرعات الحكومية، وعلى دور المسرعات في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي .

الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي تتضمن البدء بتصميم وإنشاء أول مركز للمسرعات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف المساهمة في تحقيق «رؤية الأردن 2025».