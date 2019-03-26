سفيرنا في واشنطن يثمن جهود «الهيئة الاتحادية للتنافسية»

المصدر: نيويورك - وام

استقبل يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد الدولة الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية.

وأشاد العتيبة بجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للارتقاء بأداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ودعم قطاع الإحصاء والبيانات.. منوهاً بروح التعاون والعمل المشترك ما بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية للدولة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومدّ جسور التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الدولة والارتقاء بمكانتها العالمية من خلال تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.

وبحث العتيبة والوفد الزائر سبل تعزيز ودعم جهود الدولة على المستوى العالمي في المجالات كافة التي تقع تحت مسؤولية الهيئة.. واستعرض الوفد الإنجازات التي حققتها الهيئة وشركاؤها من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة أعضاء الفرق التنفيذية المعنية بتقارير التنافسية مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي.

وتمت مناقشة عدة ملفات مثل استضافة الدولة لأهم الفعاليات والأحداث العالمية المتعلقة بقطاع الإحصاء والبيانات، ومنها استضافة الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات خلال شهر أكتوبر 2018، والذي كان فرصة للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.