غرس شجرة الغاف في «النقل والإنقاذ» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بزراعة شجرة الغاف في مقر الإدارة العامة بالورسان، والتي تم اعتمادها شعاراً رسمياً لعام التسامح 2019، باعتبارها رمزاً للتلاقي والتعايش في دولة الإمارات، وذلك بحضور العميد أحمد عبدالله شهيل، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

وأكد العميد الرزوقي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، يعكس مدى الإيمان العميق لدى قيادتنا الرشيدة بأهمية ترسيخ مبادئ التعايش وتقبل الآخر في بيئة منفتحة يسودها الوئام والتوافق، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار في وطن التسامح.