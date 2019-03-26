«دار البر» تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة للمسلمين الجدد

المصدر: دبي- البيان

أسدل مركز المعلومات الإسلامي في دبي، التابع لجمعية دار البر، الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة مركز المعلومات الإسلامي للقرآن الكريم والسنة النبوية، المخصصة لفئة «المسلمين الجدد»، والتي تشكل المسابقة الوحيدة من نوعها على مستوى الدولة الخاصة بفئة «المهتدين الجدد». وتوج 65 مشاركاً، من جنسيات مختلفة، بينهم 5 أطفال، بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط نجاح كبير وتفاعل لافت.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: «إن 249 مسلماً جديداً، من المقيمين على أرض الدولة، وينتمون إلى 23 دولة، منهم 18 طفلاً، شاركوا في النسخة الأخيرة من المسابقة، وبلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 210 متسابقين، وقسمت المسابقة إلى 6 مستويات.