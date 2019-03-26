سفيرنا في نيودلهي يبحث تعزيز الاستثمارات مع الهند

المصدر: نيودلهي - وام

التقى الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند يرافقه أحمد سلطان الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الدولة مع ت. س. تيريمورتي، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية وت.ف. ناغيندرا براساد الوكيل المساعد لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الهندية.

وتناول اللقاء بعض الأمور المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في الهند، إضافة إلى اتفاقية الطيران وبعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتحدث السفير خلال الاجتماع عن إقامة علاقة قوية مع الهند في مجال الزراعة والغذاء.. والزيارة المرتقبة لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي إلى الهند.