«مساندة» تنجز 74% من مشروع الطرق الداخلية في الشوامخ

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها 74% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشوامخ للأحواض 1 و2 و4 و5 و9 و10، والذي تنفذه بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان وبلدية مدينة أبوظبي بتكلفة إجمالية بلغت 148.6 مليون درهم وذلك على مساحة قدرها 352.3 ألف متر مربع.

وأشارت «مساندة» إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار حرصها، على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشمل المشروع تصميم وإنشاء بنية تحتية لخدمة 301 قسيمة، منها 241 سكنية، و7 دينية، و10 حدائق، و3 مرافق عامة، و3 حكومية وواحدة تعليمية، و7 قسائم اتصالات و2 تجاري، إضافة إلى 28 قسيمة خدمات.