إنجاز طريق المقبرة الجديدة في السلع بكلفة 8.5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع طريق المقبرة الجديدة بمدينة السلع بطول 4.5 كيلومترات وعرض 10 أمتار، كما تضمن المشروع توفير 50 موقفاً مزودة بالإنارة والعلامات المرورية والتخطيط وفق أفضل المعايير، وبلغت تكلفته 8 ملايين و500 ألف درهم، ويهدف إلى تسهيل ربط شبكة الطرق والبنية التحتية بالمدينة، والاهتمام بالسلامة المرورية لمستخدمي الطرق.

وكانت بلدية منطقة الظفرة قد أنجزت سابقاً مشروع تطوير وإعادة تأهيل مقابر مدينة السلع بتكلفة 5 ملايين و200 ألف درهم تضمن إنشاء أسوار خرسانية مسبقة الصنع وغرفة استراحة وغرف الخدمات المتعلقة بالمقبرة الجديدة مع أعمال الكهرباء والإنارة والتكييف؛ بهدف توفير خدمات تكريم الموتى والدفن ضمن الأطر الشرعية والأمنية والصحية والبيئية التي تخدم المشيعين والزوار.

واشتمل المشروع على إنشاء سور مع القواعد الخرسانية وبوابة حسب دليل المقابر لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إنشاء طرق داخلية للسيارات وممرات مشاة مع توفير الإنارة والتكييف وغرفة الحارس ومنطقة استراحة للعاملين.

ويأتي إنجاز المشاريع الخدمية بمنطقة الظفرة انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة.