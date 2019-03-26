4 فائزين في «برنامج ابتكاري» يستعرضون مشاريعهم بمنتدى «إينجل رايزنج»

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض الفائزون الأربعة في «برنامج ابتكاري»، الذي يقدمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالشراكة مع منصة «ستارت إيه دي»، ويهدف إلى مساعدة مواطني دولة الإمارات على تطوير أفكار مبتكرة في مختلف القطاعات، مشاريعهم المبتكرة خلال العرض التجريبي للبرنامج الذي أقيم في جامعة نيويورك أبوظبي بالتزامن مع منتدى «إينجل رايزنج».

وتمحورت المشاريع الأربعة الفائزة المشاركة في المنتدى حول قطاع التكنولوجيا، فكان المشروع الأول «دايركت سكول» عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية يهدف إلى تقديم وسيلة آمنة للأطفال للانتقال من البيت إلى المدرسة، من خلال الربط بين إداريي المدارس ومشرفي الحافلات، وأولياء أمور الطلاب، ما يجعلهم على تواصل دائم للتنسيق والتعاون..

أما مشروع «هومز» فهو يشكل منصة تفاعلية فريدة تتيح حلولاً ذكية تمكن المستخدمين من عملية تصميم منازلهم واختيار الديكورات المناسبة، في حين يمكّن تطبيق «مالينا» المستخدمين من الحصول على مواعيد مع أفضل جراحي التجميل في البلاد، بينما تمثل «ميت ذا لوكالز» شركة ناشئة للسياحة الاجتماعية تعمل على ربط السياح بمواطني الدولة بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم.

وأعربت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن فخر الصندوق بجميع الفائزين في برنامج ابتكاري، الذين قدموا مشاريعهم المبتكرة وحصلوا على فرصة المشاركة في منتدى إينجل رايزنج.