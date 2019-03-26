«دناتا» تتبنى 8 مدارس في 4 دول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تبني شركة دناتا في دبي 8 مدارس في كل من مالاوي والسنغال ونيبال وكمبوديا، وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء: «لقد كانت شركة دناتا متبرعاً ملتزماً وسخياً لمبادرتنا «تبنى مدرسة» خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن في غاية الامتنان لدعمهم وإخلاصهم المستمرَّين.

نظراً لحجم عمليات شركة دناتا، لا نملك أدنى شك بأن هذه النقلة الاستراتيجية ستعطي ثمارها، وتمنح مبادراتنا مع شركائنا دفعة أكبر إلى الأمام. نحن نقدّر دائماً قيمة الدعم الذي نحصل عليه من شركات كبيرة وناجحة مثل شركة دناتا، ونأمل أن يكون هذا نموذجاً يُلهم المزيد من الشركات للانضمام».

وقال جاري تشابمان، رئيس دناتا: «لقد مر الآن خمس سنوات على إطلاقنا برنامج dnata4good للمسؤولية الاجتماعية العالمي، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين من خلال مشاركة الموظفين ومشاركة المجتمع.