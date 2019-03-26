مسح صحي لـ2800 أسرة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن الانتهاء من العمل الميداني لمشروع المسح الصحي بإمارة دبي الذي استهدف (2800) أسرة مواطنة ومقيمة إضافة الى التجمعات العمالية في الإمارة، متوقعة أن يتم الإعلان عن المؤشرات العامة للمسح الصحي أواخر شهر أبريل المقبل.

وأكد خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات خصوصية وسرية المعلومات التي تم الحصول عليها، والتي سيقتصر استخدامها على أغراض العمل الإحصائي فقط، موضحاً أن كافة المخرجات ستكون على شكل تقارير ومؤشرات إحصائية على مستوى شمولي لا تتضمن أية بيانات أو معلومات فردية.

وقال الجلاف إن الهيئة ستباشر بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء فرز وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها ليتم الإعلان عن نتائجها الشمولية أواخر شهر أبريل المقبل لافتاً إلى الأجهزة والبرمجيات والاستمارات الإحصائية الذكية، التي تم استخدامها خلال عملية المسح الصحي، حيث كانت البيانات تتدفق بشكل مباشر من الميدان فور استيفائها وربطها بقواعد البيانات الإحصائية، بعد متابعتها والتدقيق عليها.