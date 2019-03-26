«الجليلة» تطلق «بسمة» خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تكرس جهودها لتقديم الرعاية الصحية والارتقاء بحياة الأفراد، عن انطلاق حملة «بسمة» السنوية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الدولة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» الداعية إلى منح الأمل والحياة والسعادة للجميع.

كما تتعاون المؤسسة بشكل وثيق مع شركاء الرعاية الصحية من أجل تطوير برامج علاجية خاصة تلبي احتياجات المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج المميّز. وقد ساعد برنامج «فرح» الذي أطلقته المؤسسة لعلاج الأطفال بعلاج 254 طفلاً مريضاً في دولة الإمارات، في تخصصات: جراحات القلب الحرجة وعلاج أنواع سرطان الأطفال وزراعة قوقعة الأذن وتركيب الأطراف الصناعية.