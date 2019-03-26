«لقاء قيادات حكومة أم القيوين» يستعرض خطة عمل الأمانة العامة لـ «تنفيذي الإمارة»

المصدر: أم القيوين - وام

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس «لقاء قيادات حكومة أم القيوين» الدوري، بحضور كافة القيادات الحكومية. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز الثقافي بأم القيوين.. استعراض خطة عمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي من شأنها أن تدعم توجهات الحكومة المحلية لاستشراف المستقبل.

وقال حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، إن لقاء قيادات حكومة أم القيوين الدوري، يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم العمل الحكومي المشترك، وتعزيز دور المجلس في متابعة تحقيق محاور رؤية أم القيوين 2021، ودعم العمل الحكومي الجماعي، الذي من شأنه أن يحقق الأهداف الحكومية المستقبلية.

وأكد أن الابتكار هو ركيزة أساسية، ونهج تتبعه الحكومة، حيث إن الابتكار في العمل، يسهم في تحقيق النقلة النوعية في مستوى أداء الحكومة. وأضاف أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر جهود كافة الدوائر المحلية بالإمارة، وخلق حالة من التكامل والتنسيق، للوصول إلى الأهداف التي تم التخطيط لها في أسرع وقت.

وثمن الشامسي جهود جميع مديري العموم في الدوائر المحلية، وكافة الموظفين، لحرصهم ومدى تفاعلهم لإنجاح البرامج الحكومية لتعزيز صناعة القرار.