«المدن والمجتمعات المستدامة» حلقة نقاشية في مجموعة عمل الإمارات للبيئة

المصدر: دبي- البيان

عقدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة (EEG) أمس، الحلقة النقاشية الثانية لهذا العام حول موضوع «المدن والمجتمعات المستدامة» بجامعة مودول - دبي، وأقيم هذا الحدث بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس أعمال الطاقة النظيفة بمشاركة مجموعة من المتحدثين.

وعزز هذا الحدث المعلومات حول المدن والمجتمعات المستدامة من خلال الجمع بين الخبراء المهتمين بالاستدامة وأفراد المجتمع الحريصين على معرفة المزيد وإدراك الفرص والتحديات، وبالتركيز على الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، تناولت الحلقة النقاشية كيفية تحقيق المرونة في مواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، إدماج الطاقة المتجددة.

وقال سعيد العبار رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء وعضو المجلس العالمي للأبنية الخضراء : لقد احتفلنا كثيرا بالتقدم الذي أحرزناه، وعلى الرغم من ذلك يجب علينا أن ندرك التحديات والأهداف التي نواجهها في المستقبل.

في آسيا وأفريقيا، تتحمل المدن مسؤولية توليد أكثر من 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بلدانها، هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع الهجرة من القرى الى المناطق الحضرية».