حافلتان للنقل المجاني بين المشرف مول والمناطق المحيطة

المصدر: أبوظبي ـالبيان

تدرس دائرة النقل في أبوظبي إطلاق حافلات إضافية للتنقل بين المناطق التجارية والسكنية والداخلية المحيطة بها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، في حين أطلقت، أمس، مبادرة تُعد الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص، حيث وقعت الدائرة متمثلة في مركز النقل المتكامل، أمس، بالتعاون مع المركز التجاري «المشرف مول» مذكرة تفاهم إطلاق حافلتين للنقل المجاني بين المشرف مول والمناطق السكنية المحيطة ذهاباً وإياباً، وذلك بهدف الحد من الازدحام المروري. وتوفر المبادرة حافلات للركاب وزوار المركز التجاري طوال اليوم، علماً أن التقاطر الزمني بين الرحلات سيبلغ نحو 15 دقيقة.

وأكد محمد حمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل، أن تلك الحافلات متاحة في المناطق السكنية الداخلية المجاورة للمراكز التجارية وليست للشوارع الرئيسية، إذ تتوفر وسائل النقل الأخرى بما فيها حافلات النقل العام.

ونوّه بأن الدائرة تدرس تطبيق المشروع في المناطق المكتظة بالسكان والمحيطة بالمراكز التجارية في إمارة أبوظبي وضواحيها.

ولفت المهيري إلى أن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع المشرف مول تتضمن ثلاثة خطوط في مرحلتها الأولى، وتعمل في المناطق الجغرافية المحيطة بالمركز التجاري عبر دائرة قطرها يبلغ نحو 10 كم.

وأشار إلى أن فريق عمل الدائرة تعاون مع فريق المشرف مول لتحديد خطوط الرحلات ومحطات التوقف بحسب الكثافة السكانية.