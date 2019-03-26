زيادة الفصل في الدعاوى بأبوظبي 3.6 % العام الماضي

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

حققت محاكم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض أعلى معدل نمو في الفصل في الدعاوى، بنسبة وصلت إلى 3.6% خلال عام 2018، مقارنة مع عام 2017.

ويرجع نمو نسبة إنجاز المحاكم في دائرة القضاء أبوظبي إلى تطبيق الدائرة حزمة من البرامج والممارسات العالمية في مجال سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى القضاء، حيث تمكنت الدائرة في العام الثالث من بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية في مواصلة إحداث نقلتها النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لدائرة القضاء أبوظبي فقد ارتفعت نسبة القضايا المفصول فيها في درجات التقاضي الثلاث من 91.7% في عام2017 إلى 95.3% بنهاية العام الماضي 2018، كما ارتفعت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية من 91.3% في عام 2017 إلى 95.8% في عام 2018 بنسبة نمو وصلت إلى 4.5%.

أما على المستوى محاكم النقض، فقد حققت هي الأخرى نسبة نمو وصلت إلى 1.3%، حيث ارتفعت نسبة الفصل من 95.6% خلال عام 2017 إلى 96.9% خلال عام 2018، فيما شهدت محاكم الاستئناف انخفاضاً بسيطاً في معدل الفصل بلغ 0.4%، إذ انخفض من 92.8% في عام 2017 إلى 92.4% بنهاية عام 2018.

تعزيز

وحرصت دائرة القضاء على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية متوائمة مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة، من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالية المستوى.