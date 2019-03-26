المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع في أبوظبي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع تحت عنوان «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمجتمع المدني والقانونيين وصناع السياسات والخبراء وأصحاب الاختصاص، وذلك بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي يقام تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، طرح ثلاث أوراق عمل تخصصية وجلسة رئيسية، حيث يلقي أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي ورقة عمل تخصصية بعنوان «الفاعلون من غير الدول في ضوء أحكام القانون الدولي»، ويطرح العميد ركن حقوقي سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري في القوات المسلحة الإماراتية ورقة عمل تخصصية تحت عنوان «التحديات المعاصرة للقانون الدولي والإنساني وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لها»، كما يطرح الدكتور وليام بوثبي الزميل المساعد في مركز جنيف للسياسة الأمنية ورقة عمل بعنوان «قانون الحرب السيبرانية».

ويبحث المؤتمر عما إذا كان القانون الدولي الإنساني في شكله الحالي ملائماً ومواكباً للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة للتطورات التكنولوجية التي أفرزت أجيالاً جديدة من الحروب.

وتركز الجلسة الرئيسية من خلال المتحدثين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت عنوان «حماية المدنيين في الصراعات المعاصرة»، وسيشارك فيها من اللجنة الدولية صوفي باربي رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات، وخوان كارلوس المندوب الإقليمي للقوات المسلحة والمنظمات المسلحة في دول الخليج واليمن داخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لعرض مساهمة اللجنة في تطوير وتوضيح وتفسير وإعادة التأكيد على حماية المدنيين.

ويأتي مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين» مكملاً لسلسلة مؤتمرات «القادة لحروب القرن الواحد والعشرين»، التي تنظمها وزارة الدفاع، وتهدف إلى إعداد قادة المستقبل القادرين على تحقيق الاستباقية والاستشراف وسرعة التكيف للاستجابة للتحديات الناشئة من خلال تسليحهم بأحدث الرؤى في مجالات الأمن والدفاع، وتحقيقاً لمساهمة وزارة الدفاع في إنتاج المعرفة الاستراتيجية الضرورية في المجالات المستقبلية، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف الدفاعية لدولة الإمارات.