مناقشة استعدادات تنظيم «إيسنار أبوظبي 2020»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «إيسنار أبوظبي 2020»، اجتماعها الأول برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وذلك في مبنى وزارة الداخلية. وذلك لمناقشة الاستعدادات للبدء في التحضير والتجهيز لتنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «إيسنار أبوظبي 2020» ومناقشة خطط العمل الخاصة به لإظهاره بالمستوى الذي وصلت إليه الدولة في مجال المعارض.

ورحب اللواء الريسي بأعضاء اللجنة العليا وبالحضور والشركاء الاستراتيجيين الذين يواصلون دعمهم لهذا المعرض الذي هو واجهة حضارية للدولة، وأثنى على الجهود التي بذلتها جميع اللجان لإنجاح فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «إيسنار أبوظبي 2018».