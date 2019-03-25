محمد بن زايد ورئيس أوزبكستان يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان اليوم في قصر الرئاسة.. مراسم تبادل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوزبكستان تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات.. اتفاقية بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة وبرتوكول تعاون بشأن الاعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وبرنامج التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان للفترة 2019-2021 وبروتوكولا للتعاون الفني بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في أوزبكستان.

قام بتبادل الاتفاقيات من جانب دولة الامارات العربية المتحدة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومن جانب جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف وزير الخارجية.

كما تم تبادل بروتوكول تعاون في مجالي القوى العاملة والعمالة المساعدة حيث قام بمراسم التبادل معالي ناصر بن محمد الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وإليور غانييف نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني.

وشملت المراسم.. تبادل اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية قام بتبادلها علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وإليور غانييف نائب رئيس وزراء أوزبكستان وتبادل بروتوكول تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة التفتيش الحكومي لمنشآت الحجر الصحي النباتي التابع لمجلس وزراء جمهورية أوزباكستان حيث قام بتبادل البروتكول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

كما تم تبادل ثلاث اتفاقيات تعاون بين مجموعة مبادلة ونظيراتها في جمهورية أوزبكستان قام بتبادلها خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والعضو المنتدب لها مع ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إضافة الى مذكرة تفاهم بين مجلس "توازن الاقتصادي" واللجنة الحكومية لجمهورية أوزبكستان حول صناعة الدفاع في مجال التعاون العسكري التقني قام بتبادل المذكرة سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي واتابيك عباداللايف رئيس اللجنة الحكومية للصناعة الدفاعية.

شهد مراسم تبادل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون.. الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

كما شهد المراسم من جانب أوزبكستان .. خيرالدين سلطانوف مستشار الرئيس ومعالي اليار غنييف نائب رئيس الوزراء وعبدالعزيز كاميلوف وزير الخارجية وساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين لرئيس أوزبكستان.