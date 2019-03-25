مجلس «رعاية الأحداث» يطّلع على حملة «كن مع أبنائك يكونوا معك»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع الثالث والخمسين للجمعية للدورة السابعة (2016 - 2020)، بمقر الجمعية، اطلع من خلالها المجلس على تقرير حول حملة «كن مع أبنائك يكونوا معك»، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم.

حضر الاجتماع كل من سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، وبدرية الياسي، رئيس اللجنة التربوية، وموزة الشومي، رئيسة اللجنة الثقافية، ومريم الشومي، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، وهيام عامر الحمادي، المشرفة على فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية.

نقاش

كما استعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض بنود الموازنة المالية للعام الجاري 2019.