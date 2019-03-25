تحويل 8 خدمات مرورية حضورية إلى ذكية في أبريل المقبل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إيقاف تقديم 8 خدمات مرورية حضورياً في مراكز الخدمة (مراكز إسعاد المتعاملين)، والاكتفاء بتقديمها عبر التطبيقات الإلكترونية والذكية، وذلك ابتداء من أبريل المقبل، وتضم قائمة الخدمات التي سيتم إيقافها، طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وطلب إصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، ودفع المخالفات المرورية وطلب تقسيطها، وشهادة بحث الحالة المرورية، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، إضافة إلى شهادة براءة الذمة المرورية، وكشف بالمخالفات المرورية.

نهج

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في إدارة المرور: إن تحويل الخدمات إلى ذكية، يأتي وفقاً لنهج شرطة دبي، في تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول الذكي في كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين على مستوى حكومة دبي.

حضر المؤتمر الصحافي العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور.

من جانبه، قال العميد خالد ناصر الرزوقي، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها، متوفرة على العديد من القنوات الذكية التي توفرها شرطة دبي، سواء عبر الإنترنت أو الخدمات الذكية على الهاتف النقال، ومحالّ الصرافة وأجهزة اللمس المتوفرة في الدولة، مشيراً إلى أن نسبة الخدمات الذكية والإلكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، فاقت 80 % في العام الماضي، وبواقع 2 مليون معاملة.

من جانبه، قال العقيد جمعة بن سويدان، إن الخدمات المرورية التي سيتم إيقافها، يستطيع أي متعامل إنجازها من خلال الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي على موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيقاتها الذكية، وشاشات اللمس المتوفرة في المراكز التجارية في دبي ومختلف إمارات الدولة، مبيناً في الوقت ذاته، أن من سيحضر للتقديم لأي من هذه الخدمات في مركز الخدمة، سيتم تدريبه على كيفية الحصول على الخدمة إلكترونياً من خلال التطبيقات الذكية.

وأوضح أن المرحلة القادمة من الخدمات المرورية التي سيتم إيقافها عبر مراكز تقديم الخدمة، ستكون في شهر يوليو القادم، وهي أربع خدمات، وتتمثل في طلب الحجز الذكي، طلب دفع بدل حجز مركبة، طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (شيكات)، وطلب فك حجز مركبة.