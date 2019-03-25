%26 انخفاضاً بنسبة الحوادث في أسطول مواصلات الإمارات 2018

المصدر: دبي-البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن تحقيق انخفاض كبير في إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لمركباتها خلال عام 2018 وبنسبة بلغت 26% مقارنة بنتائج عام 2017، على الرغم من تنامي عدد أسطول المركبات وارتفاع المسافات المقطوعة.

وقال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات إن المؤسسة تواصل تبني وتطبيق خطط وإجراءات مدروسة لضمان السلامة المرورية في مختلف أنشطة المؤسسة، وتقوم بتطبيق معايير صارمة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء تقديم خدمات النقل لمتعامليها، حيث تحتل قيمة السلامة سلم منظومة قيمها المؤسسية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حساب مؤشرات الحوادث بشكل ربع سنوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ونتيجة لجهودها ومبادراتها في مجال السلامة،

وأوضح الجرمن أن تقرير دراسات الحوادث المرورية لعام 2018 قد بيّن انخفاضاً في نسبة مسؤولية سائقي مواصلات الإمارات عن الحوادث المسجلة بنسبة 31.2% في العام الماضي مقارنة بعام 2017، موضحاً بأن الحوادث البسيطة شكّلت ما نسبته 52.5% والسطحية 38.5% من إجمالي الحوادث التي تسبب بها سائقو مواصلات الإمارات.

وأضاف إن حجم أسطول مركبات مواصلات الإمارات مع نهاية عام 2018 ارتفع ليصل إلى 29.500 مركبة وبنسبة نمو بلغت 18% عن العام 2017، منوهاً بأن هذا النمو في حجم الأسطول يأتي نتيجةً لتنامي أنشطة وارتفاع حجم أعمال مواصلات الإمارات مع عملائها، وقد ارتفع بالتوازي مع ذلك إجمالي المسافات المقطوعة للمركبات ليصل إلى 475 مليون كم، بنسبة نمو بلغت 10% عن العام الذي يسبقه، وذلك لتلبية عقود خدمات النقل والتأجير، والمواصلات المدرسية المقدمة لشريحة واسعة من الشركاء والمتعاملين في مختلف مناطق الدولة.