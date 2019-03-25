وزارة تطوير البنية التحتية تتبادل الخبرات مع وفد سـعودي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت وزارة تطوير البنية التحتية، وفداً من وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اجتماعات فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وقد تم خلال اللقاء الذي استمر على مدار 4 أيام، وتخلله جولات ميدانية لمشاريع البنية التحتية، بحث مستجدات التعاون بين الطرفين بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبدوره رحب معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بالوفد الضيف، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وفق مخطط واضح ومدروس يخدم الطرفين، الى جانب تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الناجحة.

وأكد معاليه على مدى الاهتمام الذي تحظى به البنية التحتية في الدولة والتي تسير بخطى متسارعة، إلى جانب إنجاز المشروعات والمبادرات التي تضمن استقرار وجودة الحياة، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، لافتاً إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة تطوير البنية التحتية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 12 مليار درهم دليل على مدى الاهتمام الذي تحظى به البنية التحتية من قبل قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن أولوية.

توجيهات

وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تعمل وبتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية بهدف تحقيق مكانة مرموقة للدولة .