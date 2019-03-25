مؤتمر «الأبنية الخضراء» يناقش دور الاقتصاد الدائري في ترويج التنمية المستدامة

المصدر: دبي- البيان

يستضيف مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في عامه الثامن نخبة من أهم الخبراء والمعنيين بقطاع الأبنية والإنشاءات، لمناقشة دور الاقتصاد الدائري في الترويج للتنمية المستدامة، وتمثل نسخة هذا العام امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الماضي، والذي تمحور حول الأبنية والمدن ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، على أن تركز نقاشات المؤتمر في نسخة 2019 على أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري، لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويجمع مؤتمر«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي خبراء عالميين متخصصين بمجالات متعددة تشمل إدارة الطاقة والتنمية المستدامة لمناقشة أفضل الاستراتيجيات.

بهذه المناسبة قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «سيركز مؤتمرنا هذا العام على كيفية تحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية في الأبنية والمدن بالاستفادة من مستويات الكفاءة العالية، التي يوفرها الاقتصاد الدائري. وفي الوقت الذي تتواصل فيه معدلات الاستهلاك بالنمو، نواجه تحديات أكبر في الوصول إلى الموارد وخفض الاستهلاك وتطبيق الاستراتيجيات الأنسب لإدارة النفايات».