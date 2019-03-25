20 % إنجازاً بمبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة والانتهاء يونيو 2020

المصدر: دبي - أحمد يحيى

قالت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»: إن نسبة إنجاز إنشاء مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة وصلت تقريباً 20 بالمئة وأن المشروع الذي بدأ العمل به في يوليو العام الماضي، تبلغ تكلفته التقديرية 167.2 مليون درهم، مبينة أنه من المقرر الانتهاء وتسليم المشروع في يونيو 2020.

معايير استدامة

وأضافت أن المشروع يتكون من مبنى رئيسي ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة والأعمال الخارجية والأسوار، فيما يعتمد المشروع معايير استدامة متقدمة، والتي تشمل ابتكارات يتم الاعتماد عليها في هذه المرحلة، ومن بينها تطبيق مبادرة مشروع «360» وهو عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والمعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد، مبينة أنه يتم كذلك استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة، واستخدام إضاءات طبيعية وLED في مكاتب الموقع الإنشائي، فضلاً عن استخدام طائرة بلا طيار لتصوير ومراقبة أعمال المشروع.

وأفادت مدير المنطقة الجنوبية بأن المشروع يستخدم ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين المياه بديلاً عن استخدام السخانات الكهربائية، ومعالجة المياه الناتجة عن الصرف بالمبنى واستخدامها لري المناطق الخضراء، فضلاً عن استخدام الخرسانة الخضراء، وقطاعات ألمنيوم عازلة للحرارة، والإضاءة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة التدوير، واستخدام نظام عزل للأسطح الخارجية ما يعطي كفاءه عزل حراري أعلى.

مشروعات مختلفة

ولفتت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ بعض المشروعات الأخرى في الشارقة، مثل سور قيادة قوات الأمن الخاصة والذي تبلغ كلفته التقديرية 18.6 مليون درهم، ومن المقرر أن ينتهي المشروع سبتمبر 2019، وهو عبارة عن إنشاء سور مسبق الصب ويبلغ طوله الكلي حوالي 7 كيلومترات.

وذكرت أنه جاري استكمال أعمال مشروع سجن الإبعاد والترحيل بالشارقة بتكلفة تقديرية بلغت 98 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2019، ويقع المشروع على بعد 60 كيلومتراً من الشارقة ويتكون من 15 مبنى موزعة على مساحة أرض تقدر بـ 192,000 متر مربع، فيما تقدر السعة الإجمالية للسجن بـ 3282 نزيلاً.

وتابعت أن المشروعات تضم أيضاً إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية بمنطقة مزيرعة في الشارقة، بتكلفة تقديرية بلغت 16,2 مليون درهم، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول 2020، ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي وطابق أرضي و2 طابق متكرر وعدد 2 مبنى خدمات فضلاً عن الأعمال الخارجية.