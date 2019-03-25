«تعاونية الاتحاد» تتوقع مبيعات بـ 30 مليوناً عبر المتجر الإلكتروني

المصدر: دبي-البيان

توقعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مبيعات مقدارها 30 مليون درهم عبر متجرها الإلكتروني وشركائها، موضحة أنها ستوفر للمستهلكين أكثر من 60 ألف سلعة متنوعة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية التحول الإلكتروني التي تمضي فيها التعاونية.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: حقق المتجر مبيعات خلال شهري يناير وفبراير 2019 نحو 5 ملايين درهم، ونتوقع مبيعات بنحو 30 مليون درهم مع نهاية العام الجاري بما يمثل ضعف مبيعاته تقريباً لعام 2018 التي بلغت 15 مليوناً و800 ألف درهم، وتؤكد هذه الزيادة صوابية الخطط الاستراتيجية المتبعة.

وأضاف: يوجد حالياً نحو 22 ألفاً و357 ألف سلعة متوفرة على المتجر الإلكتروني ونتطلع لتوفير نحو 60 ألف سلعة بنهاية العام الجاري وأكثر من 200 ألف سلعة بنهاية عام 2020، موضحاً أن الهدف من ذلك توفير تجربة تسوق متكاملة للزبائن وخالية من المتاعب من خلال متجرنا على الإنترنت، حيث سيحصل الزبون على كل ما يطلبه بنقرة زر واحدة.

وقال الرئيس التنفيذي: «نستخدم تقنيات متطورة في متجرنا الإلكتروني لتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها للزبائن، حيث تم دمج بطاقات التميز في المتجر الإلكتروني ما يمكن حاملي بطاقات تميز (الذهبية والفضية) الاستمتاع بالعروض الترويجية».