بلدية مدينة أبوظبي وروتردام تبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي في مكتبه أحمد أبو طالب عمدة روتردام الهولندية، وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتطوير التعاون الثقافي والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه رحب المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بعمدة روتردام، مقدراً بكل الاحترام هذه المبادرة الطيبة، ومعرباً عن استعداد البلدية لتبادل الخبرات في مجالات عديدة، وفتح قنوات التواصل بين الطرفين، للاستفادة من التجارب الناجحة لدى المدينتين.

وأكد عمدة روتردام أن هذه الزيارة إلى أبوظبي سيكون لها شأن كبير وأثر إيجابي في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المدينتين، بالإضافة إلى استثمار التجارب الناجحة لدى الطرفين في تعزيز الخدمات وإسعاد المجتمع، وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية.

وقدمت البلدية خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً حول مهامها ودورها في تعزيز البنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة، مستعرضة أهم إنجازاتها وواجباتها تجاه المجتمع والتنمية.

كما اصطحب سيف بدر القبيسي عمدة روتردام في جولة ميدانية داخل مقر البلدية زاروا خلالها «قاعة كبار المواطنين»، و«قاعة المستقبل»، حيث قدم شرحاً حول أهم الخدمات التي تقدمها البلدية والهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات عصرية تناسب تطلعاتهم، وقد أعرب عمدة روتردام عن إعجابه وتقديره لكافة جوانب النهضة الحضارية في أبوظبي، ونهضتها العمرانية والحضارية المتكاملة والشاملة.

وفي ختام الزيارة قدم سيف بدر القبيسي إلى عمدة روتردام درعاً تذكارية تقديراً لزيارته بلدية مدينة أبوظبي وجهوده في تعزيز العلاقات المشتركة.