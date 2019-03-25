بحث التعاون بين «بيئة أبوظبي» ومعهد بكين للجينوم

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة في أبوظبي مع الدكتور رين وانج، المستشار الخاص لرئيس معهد بكين للجينوم، أكبر منظمة للجينوم على مستوى العالم سبل التعاون في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي النباتي، كما تم مناقشة آخر المستجدات في علم الجينوم وتقنياته في مجال حفظ التسلسل الجيني للنباتات، واستخدامها في عمليات التأهيل البيئي للموائل الطبيعية المتدهورة، ورفع كفاءة الإنتاج للموائل الطبيعية.

وأثمر الاجتماع عن اتفاق بين هيئة البيئة - أبوظبي ومعهد بكين للجينوم بشأن ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا عزل الصفات الوراثية للنباتات المحلية، وإجراء التسلسل الجيني وتخزينه ضمن بنوك الجينات مثل مركز المصادر الوراثية النباتية، الذي تعكف الهيئة على إنشائه حالياً، والاستخدام الأمثل له .