الإمارات تحتفل بساعة الأرض السبت 30 مارس

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات مبادرة «ساعة الأرض»، الحدث البيئي الأضخم الذي أطلقه الصندوق في 2007، وذلك يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 في تمام الساعة 8:30 مساءً، حيث يأتي هذا الحدث سنوياً ليلهم الملايين من الأشخاص حول العالم، ويذكرهم بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على كوكب الأرض. وبالتزامن مع التحديات التي يشكلها تغير المناخ، تركز ساعة الأرض لهذا العام على تعزيز الوعي بأهمية البيئة والعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل انخفاض معدلاته بشكل غير مسبوق.

ومن المتوقع أن يسجل الحدث هذا العام رقماً قياسياً جديداً؛ حيث من المقرر مشاركة أكثر من 180 بلداً من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على الإجراءات التي من الممكن اتخاذها للحفاظ على البيئة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستركز ساعة الأرض على معدلات فقدان الموائل الطبيعية، كما ستلقي الضوء على أهمية تبني أسلوب حياة مستدام، سواء من خلال تقنين استخدام البلاستيك أو توفير الطاقة أو الحفاظ على موارد المياه، في الوقت الذي تحثّ فيه جمعية الإمارات للطبيعة جميع أفراد المجتمع على إحداث تغيير قد يبدو بسيطاً في حياتهم اليومية .

ويمكن لجميع أفراد المجتمع الانضمام إلى حملة «Pass it on» التي أطلقتها الجمعية بتاريخ 17 مارس عبر موقع إنستغرام، والتي تهدف إلى حثّ الأفراد والمؤسسات على قطع وعود تجاه الأرض، ومن ثم دعوة أصدقائهم وزملائهم وشركائهم وأفراد عائلتهم للقيام بالمثل. ولا تقتصر ساعة الأرض على إطفاء الأضواء في بادرة رمزية للحفاظ على كوكب الأرض فحسب؛ بل يمتد تأثيرها لتمثل فرصة للمجتمع لإحداث تغيير إيجابي من خلال الانضمام إلى الملايين حول العالم للتوعية بأهمية الطبيعة كجزء أساسي من منظومة حياة الإنسان والحاجة الملحة لحمايتها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثاني عشرة على التوالي الذي تشارك فيه في ساعة الأرض وتشهد نسخة هذا العام تحت شعار «تواصل مع الأرض» عمل الهيئة جنباً إلى جنب مع جمعية الإمارات للطبيعة لدعوة أفراد المجتمع لتوحيد الجهود وقطع الوعود على أنفسهم لأن يحظوا بحياة مستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توليد 75% من الطاقة في دبي من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050. .

تشجيع

ويمكن الانضمام إلى الحملة من خلال http:/‏/‏www.earthhour.ae/‏ لقطع الوعود تجاه كوكب الأرض، والمساهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج @ews_wwf باستخدام الوسم #Connect2Ear.