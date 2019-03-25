تعزيز مهارات الاتصال الرقمي لـ 30 موظفاً تنفيذياً في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي، والتي تتناول الاتصال الرقمي، وذلك على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 24-28 مارس الجاري، في الجامعة الأمريكية في دبي، حيث يتولى التدريب أعضاء هيئة التدريس من كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي.

ويستهدف البرنامج 30 موظفاً من الدرجات التنفيذية في الجهات الحكومية، وصمم بشكل رئيس لرفد معرفة المشاركين بأحدث التطورات والتقنيات وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الاتصال، وتعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم على تطبيق المعرفة المكتسبة وتحسين أداء وظيفتهم في مجال الاتصال في إداراتهم المعنية.

وثمن المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص إدارات الاتصال في الجهات الحكومية في دبي على حث موظفيها التنفيذيين على المشاركة والاستفادة من البرنامج، مشدداً على أهميته في تعزيز قدرات وإمكانات موظفي الاتصال الحكومي في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال الاتصال، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في خلق الكوادر المواطنة القادرة على إثراء منظومة الاتصال في حكومة دبي، ودفع الجهود الوطنية لتعزيز مكانة إمارة دبي الريادية على مختلف الصعد، وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج قد حققت أهدافها المنشودة، مشيراً إلى تطلعه إلى إتمام المشاركين للبرنامج وتحقيقهم أقصى قدر من الاستفادة.

الاتصال الرقمي

وأوضح أيمن محمود مدير إدارة الاتصال الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المرحلة الثانية من البرنامج ستتناول مفهوم الاتصال الرقمي بشكل مفصل، حيث سيتعرف من خلاله المشاركون على كيفية توظيفه في إيصال الرسائل إلى الجمهور المستهدف في الحملات الإعلامية للجهات الحكومية وقياس أثرها إلى جانب التعريف بأهمية إعداد محتوى مبتكر لضمان تجربة مميزة لمستخدمي وزوار منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير إدارة الاتصال الحكومي بأن التعريف بآلية قياس وقراءة وتحليل تلك التقارير، تسهم في تعزيز الاستفادة من المنصات الاجتماعية المهنية مثل: فيسبوك، تويتر، يوتيوب، ولينكد إن، حيث سيتم استضافة متحدثين من بعض تلك الجهات لطرح تجاربهم، بالإضافة إلى التطرق للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في إيصال الرسائل للمجتمع.

مبادرات

قال المهندس أحمد المهري: ينطوي عمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي على تبني المبادرات التي تستهدف تطوير قطاع الاتصال الحكومي، ووضع البرامج التنفيذية التي تسهم في دعم جهود إدارات الاتصال الحكومي في إمارة دبي وفق أفضل المعايير العالمية، ويجسد هذا البرنامج التدريبي رؤية شبكة الاتصال الحكومي في خلق رافد رئيسي لتطوير مهارات ومعارف موظفي الاتصال الحكومي، وإعدادهم للتعامل مع أحدث الوسائل اللازمة لممارسة عملية الاتصال الحكومي في ظل التوجهات المستقبلية.