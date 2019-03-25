صيانة 4 آلاف عمود إنارة في ضواحي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية صيانة أعمدة إنارة عدد من الطرق الرئيسية شملت ما يقارب 4 آلاف عمود إنارة خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري (يناير وفبراير)، بتكلفة 1.5 مليون درهم.

استهدف المشروع صيانة إنارة الطرق الرئيسية في مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة وإنارة الطرق الداخلية لمنطقة الفلاح الجديدة، كما شملت صيانة الإنارة في الطريق السريع E16 (سويحان العجبان) وطرق متفرقة في جزيرة أبوظبي وجسور وأنفاق السيارات والمشاة، حيث أنجزت أعمال الصيانة لـ (2317) عمود إنارة وبتكلفة تقديرية تقارب 600 ألف درهم، كما نفذت خلال يناير الماضي وضمن أعمال تطوير البنية التحتية صيانة 1621عمود إنارة بتكلفة بلغت أكثر من 908 آلاف درهم في الطرق الرئيسية في مناطق الفلاح الجديدة القديمة، وبني ياس.