اللجنة الدولية المشتركة تمنح «إمبريال كوليدج» ختم الاعتماد الذهبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، على ختم الاعتماد من الفئة الذهبية الذي تمنحه اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI).

ونال المركز هذه الشهادة المرموقة للمرة الرابعة، نظير جهوده المتواصلة والتزامه المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وسلامة المرضى في فروعه الثلاثة بأبوظبي والعين. ويُعد ختم اللجنة الدولية المشتركة من الفئة الذهبية بمثابة اعتماد وشهادة عالمية تمنح لمزودي خدمات الرعاية الصحية الذين يطبّقون أعلى معايير الرعاية الصحية.

وقال لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «يمثّل حصولنا على الختم الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة دليلاً على التزامنا تجاه مرضانا، فضلاً عن جهودنا الحثيثة المبذولة للحد من آثار داء السكري من خلال الالتزام بأفضل المعايير العالمية في البحث والتدريب والتوعية، إلى جانب تطوير برامج علمية حديثة لتمكين المرضى من إدارة هذا المرض المزمن والوقاية منه بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة"