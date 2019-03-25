دار زايد للرعاية الأسرية تحتفل بيوم اليتيم العربي

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت دار زايد للرعاية الأسرية مساء أول من أمس وعلى مسرح السعادة في مهرجان أم الإمارات احتفالاً بيوم اليتيم العربي 2019، بمشاركة أكثر من 100 طفل منتسباً للدار.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية في حديثه لـ«البيان»: «إن الاحتفال يأتي لإشعار هؤلاء الأطفال بمساندتهم والوقوف إلى جانبهم معنوياً، ولإدخال الفرح والبهجة إلى قلوبهم».

كما أوضح إسحاق البلوشي، مدير قسم الاتصال المؤسسي في الدار أن دار زايد للرعاية الأسرية تجتهد في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والذين حالت ظروفهم دون أن يعيشوا في ظل أسرة طبيعية.