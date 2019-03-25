إنشاء 9 مستشفيات و12 مركزاً لجراحات اليوم الواحد في دبي قبل نهاية 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة بدبي عن وجود 9 مستشفيات جديدة سيتم إنشاؤها في القطاع الخاص بدبي خلال عامي 2019-2020، كما كشفت عن توسعة 6 مستشفيات أخرى، إضافة إلى إنشاء 12مركزاً جديداً لجراحات اليوم الواحد، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على النمو الاستثماري المتزايد الذي تشهده الإمارة في القطاع الصحي نتيجة الدعم والتحفيز والتسهيلات الحكومية في هذا المجال، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المهني، لافتاً إلى ارتفاع عدد المنشآت الصحية في دبي من 2903 منشآت صحية عام 2016م إلى 3213 منشأة العام الماضي، بينها 33 مستشفى و912 صيدلية، و43 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و45 مختبراً ومركز تشخيص، و5 مراكز إخصاب.

كما بلغ إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال العام الماضي 38318 مهنياً صحياً بينهم 8213 طبيباً، و2149 طبيب أسنان، و16445 تمريض وقبالة، و11307 مهن طبية مساندة، و214 طب تكميلي.

ولفت المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي إلى مبادرة «شريان»، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخراً، والتي تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره الآن إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات وفي أقل من 24 ساعة، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل فاعل في زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

وأشار الدكتور الملا إلى وجود 28 مستشفى في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي و5 مستشفيات قيد إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، لافتاً إلى الرقابة والحرص اللذين توليهما الهيئة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى في القطاعين العام والخاص وفقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات والممارسات الطبية.