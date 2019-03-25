«مليون مبرمج عربي» تستهدف تخريج جيل من الخبراء الرقميين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مبادرة مليون مبرمج عربي مجموعة جديدة من الدورات التدريبية في مجال البرمجة، تهدف إلى تنويع معارف ومهارات المنتسبين من المبرمجين العرب، بما يعزز قدراتهم ويتيح لهم المزيد من الفرص في أسواق العمل وقطاعات التكنولوجيا المستقبلية، كما تهدف المساقات الجديدة إلى تدريب مبرمجين محترفين ومتخصصين وتخريج جيل من الخبراء الرقميين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تؤهلهم إلى قيادة المستقبل الرقمي.

وتتضمن المساقات الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركة «مايكروسوفت» العالمية، مساقاً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي يركز على تعريف المنتسبين بأبرز لغات البرمجة المتخصصة بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتسعى المبادرة التي تم إطلاقها ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى توسيع مجال المشاركة فيها لشريحة أكبر من الناطقين باللغة بالعربية لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي على المستويين الشخصي والعملي.

مساقات متخصصة

ويركز المساق الثاني على تطوير مهارات المنتسبين في البرمجة باستخدام لغة «جافا»، أما المساق الثالث فيغطي موضوع تطوير التطبيقات الذكية باستخدام تقنيات «مايكروسوفت».

ويوفر المساق الرابع مدخلاً إلى مفهوم التفكير التصميمي (Design Thinking) وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات والوسائل المستخدمة لدراسة التحديات واكتساب المعرفة وطرح الحلول المناسبة في مجالي التصميم والتخطيط. ويركز المساق الخامس على تطوير أدوات المشاركين باستخدام حلول «أزور» للحوسبة السحابية، لمساعدتهم على تطوير حلول تكنولوجية سحابية ونشرها والحفاظ عليها. ويشكل إطلاق المساقات الجديدة إضافة نوعية إلى خيارات الدورات التدريبية المتاحة للمشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي، التي تتضمن أيضاً: تصميم صفحات المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتطوير المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تطوير تطبيقات «أندرويد».

وبهدف إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الراغبين بتعلم البرمجة من مختلف الأعمار والشرائح والأماكن، يشارك في المبادرة أكثر من 3600 مدرب معتمد من مختلف أنحاء العالم، في مختلف الاختصاصات للتدريب والإجابة عن مختلف التساؤلات التي يطرحها المبرمجون في المساقات.

مرونة في التعلم

كما تشمل جملة التغييرات التي ستطال المبادرة توفير قدر أكبر من المرونة والسهولة للمنتسبين في مرحلتي التسجيل وبدء المساقات الجديدة في المبادرة، بحيث يمكن للطلبة التسجيل والبدء بالمرحلة الأولى من المساق مباشرة، ويمكن لهم استكمال المساق خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى.

وتم اعتماد نظام تقييم جديد للمشاركين في البرنامج، بحيث يمكنهم البدء في دورة تمهيدية خاصة بالبرنامج مدتها من 2 إلى 3 أسابيع ما يؤهلهم للحصول على شهادة مشاركة في المبادرة، وهذا يتيح لهم المجال للبدء في إحدى المساقات التسعة المتاحة والحصول على شهادة إتمام البرنامج ضمن التخصص الذي تم اختياره، ومن ثم يتم منح المشاركين شهادات استكمال الدورة التدريبية التي تقدم لهم عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع «مايكروسوفت» و«أوداسيتي».

وتمكن المبادرة المنتسبين الحاصلين على شهادات إنجاز المساقات من التأهل للاختبارات النهائية التي يتم تنظيمها كل ثلاثة أشهر ليحصل المتفوقون منهم على شهادة «NanoDegree».

مبادرة للعرب

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مبادرة «مليون مبرمج عربي» في أكتوبر 2017، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة.

وتسعى المبادرة التي تديرها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» الشريك الاستراتيجي للمبادرة، وبدعم من الشركاء الداعمين مؤسسة «أوداسيتي» وشركة «مايكروسوفت»، إلى تمكين الشباب العربي في المنطقة من خلال توفير فرص عمل لهم في قطاع التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم وتوفير التدريب العلمي المتخصص لهم لمساعدتهم على رفد مسيرة المستقبل بما يسهم في الارتقاء بواقع المنطقة العربية وتحفيز الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي وغرس الأمل وسط الشباب العربي.