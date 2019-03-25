شرطة أبوظبي تستعرض إنجازات زايد في الزراعة المبكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتعاون مع الأرشيف الوطني، في محاضرة حول رؤية القائد المؤسس في الزراعة المبكرة في أبوظبي.

وعقدت المحاضرة في مسرح الشيخ خليفة بن زايد في الأرشيف الوطني، وألقاها البروفيسور ميرلي جينسين، بحضور العميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب بشرطة أبوظبي، وستيفن بوندي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وفرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني، وضباط من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وعدد من العناصر النسائية بشرطة أبوظبي، وعدد من طلاب أكاديمية ربدان.