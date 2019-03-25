أم القيوين ورأس الخيمة تبتسمان للزائر الأبيض

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، أم القيوين -عصام الدين عوض، رأس الخيمة -أحمد أبوالفتوح

تساقط البَرَد والأمطار الغزيرة أمس، على مناطق عديدة خاصة في إمارات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأدت غزارة الأمطار إلى جريان الأودية وامتلاء عدد من السدود، حيث أدى تعمق المنخفض الجوي إلى تكون تشكيلات السحب الرعدية على مناطق متفرقة، صاحبها هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد، فيما نشطت الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ووصلت سرعتها إلى أكثر من 60 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة، عملت على إثارة الأتربة والغبار على المناطق المكشوفة والداخلية، وظل البحر مضطرباً ووصل ارتفاع الموج على 12 قدماً في عمق الخليج العربي.

وأفاقت إمارتا أم القيوين ورأس الخيمة أمس على بساط أبيض من البرد الذي افترش مساحات واسعة من الأراضي والطرقات والدوارات.

ففي أم القيوين امتلأت ساحات منازل منطقة «البلاد القديمة» بالبرد وذلك في ظل الحالة الجوية التي سيطرت على عدد من المناطق في الدولة صاحبتها كميات أمطار رعدية ولفترات متفاوتة، بين الغزيرة والمتوسطة والبسيطة، فيما شكل البرد لوحة فنية بديعة دفع الكثير من المواطنين، خصوصاً، الأطفال إلى اللهو فرحاً وبهجة بالأمطار والبرد.

فرحة الأهالي ‏

واجتذبت الحالة الجوية الأهالي والمتنزهين والباحثين عن المتعة والطبيعة وعشاق الأجواء المعتدلة والخلابة، والمائلة للبرودة، ومطاردي الظواهر الطبيعية وتقلبات الطقس، حيث شهدت مناطق سقوط البرد ومناطق هطول الأمطار إقبالاً واسعاً من الأهالي الذين وثقوا تلك الحالة بالتقاط الصور، وتسجيل المشاهد عبر الفيديو وسط تداول كبير لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رأس الخيمة شهدت مناطق أذن والغيل والمناطق المجاورة في إمارة رأس الخيمة، أمس، تساقط حبات برد، وهطول أمطار غزيرة أدت لجريان وادي منطقة الطويين برأس الخيمة، والشعاب الجبلية في بعض مناطق جنوب الإمارة، مصحوبة برياح قوية.

وحملت حبات البرد التي تساقطت على بعض المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، السعادة للعائلات وأطفالهم خلال الاستمتاع واللعب بالثلوج التي افترشت مساحات كبيرة على الكثبان الرملية بالمناطق البرية والطرق الرئيسية، والتي تعد المرة الأول التي يسقط فيها البرد على تلك المناطق بالإضافة لانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الماضية بدرجة كبيرة.

وتداول المواطنون والمقيمون تلك اللحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرحاً بالأمطار والبرد، حيث استقطبت مناطق الأودية الجبلية والسدود في رأس الخيمة مركبات العائلات للاستمتاع بجريان الأودية الجبلية وخاصة منطقة الطويين وأذن.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وشمال الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تقل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويوم «الثلاثاء» يظل الطقس مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً تدريجياً بعد الظهر والمساء، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتزيد سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويتوالى سقوط الأمطار يوم «الأربعاء» بوجه عام على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 45 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 60 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

درجات

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة أبو الأبيض بواقع 37.6 درجة مئوية عند الساعة 3:15 عصراً، كما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 11 درجة مئوية عند الساعة 12 منتصف الليل.