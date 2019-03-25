شرطة دبي تُسعد موظفيها والمجتمع عبر 30 فعالية

المصدر: دبي - البيان

نفذ مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي وبمشاركة الإدارات العامة ومراكز الشرطة 30 فعالية لنشر السعادة بين موظفيها ومتعامليها وشركائها الخارجيين والعاملين في الميادين، تضمنت العديد من المبادرات وورش العمل والتكريم، وذلك تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي، وتزامناً مع يوم السعادة العالمي.

وأكدت عواطف السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي أن الفعاليات تأتي بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في تحقيق الهدف الاستراتيجي في إسعاد المجتمع الداخلي لشرطة دبي والخارجي من أفراد المجتمع من خلال تنفيذ المبادرات وورش العمل التي تنشر السعادة، مبينةً أن المبادرات هدفت إلى نشر رسالة الأمن والأمان والسعادة في المجتمع.

ورش العمل

وبنيت أن مجلس السعادة والإيجابية وبالتعاون مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة نفذ «ورش السعادة والإيجابية وجودة الحياة» والتي هدفت إلى التركيز على مفهوم السعادة وجودة الحياة الذهنية والعلاقات الاجتماعية والموازنة بين الحياة والعمل وجودة الحياة المالية، حيث تم تنظيم أكثر من 20 ورشة في أسبوع السعادة لأكثر من 300 موظف (عسكري وميداني)، مؤكدة أن الورش هدفت إلى نشر مفاهيم الإيجابية من خلال تناول محاور: اليقظة الذهنية، فن التركيز، ومواضيع الصحة والتغذية.

تكريم المتعاملين

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ «مبادرات للمتعاملين مع شرطة دبي،» حيث تم تكريم المتعاملين مع مراكز الشرطة إلى جانب تكريم المتعاملين في جميع مراكز الشرطة الذكية SPS في مناطق لامير، وستي ووك، ونخلة جميرا.

وأضافت السويدي أن مجلس السعادة والإيجابية نفذ مبادرات مجتمعية لنشر السعادة وذلك وبالتعاون مع الشركاء في المناطق السياحية من خلال تقديم بعض النصائح للمتعاملين ومفاجأة الجمهور بهدايا متنوعة.

كما نفذ مجلس السعادة والإيجابية بالتعاون مع مجموعة من مبتعثي شرطة دبي مبادرة لنشر السعادة للطاقم الطبي في أقسام الطوارئ في المستشفيات حيث قام أعضاء المجلس بتكريم الطاقم الطبي في المستشفيات المشرفين على إنقاذ ومعالجة الزوار والمقيمين ومفاجأتهم وتثمين جهودهم وتكريم أكثر 25 شخصاً ونشر السعادة في مواقع عملهم. كما نفذ مجلس السعادة والإيجابية زيارة إلى أقسام الشرطة في المستشفيات وشكر موظفي القوة الميدانين في المستشفيات «20 موظفاً».

أجيال التسامح

ومن جهته قال العقيد الدكتور سعيد المظلوم نائب رئيس مجلس السعادة والإيجابية «نفذت مدارس حماية في شرطة دبي بالتعاون مع مجلس شرطة دبي الطلابي ومجلس السعادة والإيجابية مبادرة لتأهيل أكثر من 16 طالباً وطالبة لنشر التسامح بين طلبة المدارس وزيارة المدارس الأخرى لنشر قيم التسامح».

زيارة المتقاعدين

وأضاف: قام المجلس بزيارة إلى متقاعدي شرطة دبي للتواصل معهم والاطمئنان عليهم تقديراً لعطائهم الطويل وإخلاصهم الدائم طوال فترة عملهم.