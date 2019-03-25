سفيرنا ينقل تعازي الإمارات لرئيس الوزراء العراقي في ضحايا العبّارة

المصدر: بغداد - وام

قدم حسن أحمد الشحي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العراقية واجب العزاء إلى عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي في ضحايا حادث غرق العبارة بمدينة الموصل والذي أسفر عن وفاة ما يزيد على 100 شخص.

ونقل الشحي خلال حضوره مجلس العزاء الرسمي في بغداد تعازي ومواساة قيادة حكومة وشعب الإمارات إلى حكومة وشعب العراق الشقيق في هذا المصاب الجلل. ودون سفير الدولة كلمة في سجل العزاء عبر فيها عن حزنه الشديد إزاء تلك الفاجعة الأليمة.

والتقى السفير حسن أحمد الشحي، أيضاً محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث قدم له التعازي، معرباً عن دعم دولة الإمارات للعراق حكومة وشعباً.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.