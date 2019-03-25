عمار النعيمي يشيد بجهود صندوق الفرج

المصدر: عجمان- وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالجهود، التي يبذلها القائمون على صندوق الفرج في مساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم، الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم، وإعانتهم على البدء من جديد وعودتهم كونهم أعضاء فاعلين وصالحين في المجتمع.جاء ذلك خلال استقبال سموه الدكتور ناصر لخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج في مكتبه بديوان الحاكم إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ومريم المعمري رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان.

وأكد سموه ضرورة دعم الجهود الخيرية والإنسانية التي يبذلها الصندوق، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون معه في هذا العمل الخيري وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين. وحث سموه خلال اللقاء على العمل من أجل توحيد الجهود في هذا المجال وتنسيق العمل بين مجلس تنسق العمل الخيري في عجمان والمؤسسات الخيرة وصندوق الفرج، وتحديد مهام كل جهة.