منصور بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان لدى وصوله إلى البلاد

المصدر: أبوظبي - وام

وصل الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له إلى البلاد، أمس، في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ورحب سموه بضيف البلاد في قاعة كبار الزوار، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات، وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر مراسم الاستقبال واللقاء سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف.