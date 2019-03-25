المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف الدكتور أمين الطاهر استشاري أمراض الأوعية الدموية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، عن أن العالم يشهد بتر قدم سكرية كل 5 ثوان (6480 عملية)، ما يشير إلى خطورة هذا المرض وأن البشرية تمر الآن بمرحلة التآكل بانتشار الأمراض المزمنة التي جاءت بعد مرحلة الأمراض السارية والمعدية.

وأكد الأطباء المشاركون في النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي للعناية بالجروح الذي اختتم أعماله أمس بفندق الجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي بمشاركة 1200 متخصص في الرعاية الصحية، أن من أهم مضاعفات مرض السكري ما يتعرض له المريض من مضاعفات ومشاكل في القدم تؤدي إلى التهابات وتقرحات عميقة تؤدي في نهاية المطاف إلى البتر إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكراً، مشددين على أهمية التوعية والتثقيف لما يجب القيام به لتفادي المضاعفات الخطيرة للقدم السكرية، وأن الوقاية والعلاج المبكرين يعدان عاملين حاسمين لتجنب عملية البتر.

وأفاد الدكتور أمين الطاهر خلال محاضرته في المؤتمر الذي نظمه التجمع العالمي لمتخصصي العناية بالجروح، بأن التقديرات العالمية بشأن القدم السكرية تشير إلى أنها الأكثر استهلاكاً للرعاية الصحية في العالم وأنها تكلف الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنة بالأمراض الأخرى مثل السرطانات.

وأشار إلى أن الوفيات الناتجة عن القدم السكرية تمثل حالياً 64% من إجمالي الوفيات عالمياً وتمثل السبب الثالث للوفيات بعد سرطانات الرئة والبنكرياس، مشدداً على أهمية إيلاء هذه المشكلة داخل الدولة أهمية أكثر سواء من ناحية التوعية والتثقيف أو من ناحية توفير المراكز المتخصصة وعلى نطاق واسع، وذلك بسبب انتشار مرض السكري داخل الدولة حيث تعد الإمارات العاشر عالمياً من حيث الإصابة بالمرض، لافتاً إلى أنه من اللافت في دولة الإمارات أن مريض القدم السكري يأتي إلى المستشفى في حالة متأخرة جداً.

خدمات

وأضاف أنه مع تقدم خدمات الرعاية الصحية أصبح بالإمكان تجنب بتر القدم السكرية بنسبة 85% من المصابين، وقد نجحت الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا من الوصول إلى هذه النسبة عن طريق توفير الرعاية الصحية المتميزة عبر المراكز المتخصصة، وعن طريق التوعية والتثقيف والمتابعة المستمرة، لافتاً إلى أن مشاكل القدم السكرية ستتضاعف أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ما لم يتم إزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك وأهمها الأنماط السلبية في الحياة المعيشية والاستعداد للإصابة بمرض السكري.

وقد ناقش المؤتمر على مدار يومي 23 و24 مارس الجاري عدة موضوعات مهمة في شفاء الجروح مثل الوقاية من القدم السكرية وجروح الجلد واستخدام الذكاء الصناعي في مجال العناية بالجروح، الجروح المزمنة وطرق علاجها، استخدام الليزر والخلايا الجذعية وتقنية العلاج بالأكسجين عالي الضغط لعلاج الجروح. حاضر في المؤتمر 80 محاضراً محلياً ودولياً حول عدة مواضيع سريرية وبحثية مع عرض لحالات نادرة ومستعصية، وسيغطي المؤتمر 63 موضوعاً في 41 جلسة كما سيتضمن 10 ورش عمل و9 ملصقات علمية.