رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس زامبيا تتصل بالعلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله أمس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي جوزيف مالانجي وزير خارجية زامبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات وزامبيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بجوزيف مالانجي، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه أعرب جوزيف مالانجي عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأشاد بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

عقب ذلك وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجوزيف مالانجي على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين وبشأن إنشاء لجنة مشتركة.